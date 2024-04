Terra Amara replica in streaming puntata del 1° aprile 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 1 aprile 2024) Doppio appuntamento serale oggi, lunedì 1°con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 628 e 629 trasmessi da Canale 5 in. Fikret è ricoverato in ospedale dopo un incidente d’auto e le sue condizioni sono gravissime. E l’unico chirurgo in grado di eseguire l’intervento si trova in Svizzera. Fikret lotta tra la vita e la morte, e i medici non sono in grado di eseguire una difficilissima operazione che potrebbe salvarlo.