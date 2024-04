Terra Amara in onda anche a Pasquetta | le anticipazioni della puntata del 1° aprile su Canale5

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 1 aprile 2024)torna ineccezionalmente stasera 1°con una nuovasu. Ci stiamo avvicinando alla fine per l’amata serie turca, che resterà in fascia prime time. Il prossimo appuntamento è fissato per il giovedì sera, e poi la domenica alle 14:30. Andiamo alledidi stasera. Fikret è ricoverato in ospedale dopo un incidente d’auto, che si sospetta sia stato opera di Colak. Le sue condizioni sono gravissime. L’unico chirurgo in grado di eseguire l’intervento che potrebbe salvargli la vita si trova in Svizzera, e non è intenzionato a venire ad Adana e operarlo. Vahap ha ferito Abdulkadir, che ha perso conoscenza e Betul sceglie di restare al suo fianco. Quando il medico di fiducia di ...