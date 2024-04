Terra Amara | Colak rinchiude Betul | solo una persona può salvarla

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 1 aprile 2024) Le anticipazioni dinon sono positive per, la quale si caccia seriamente nei guai. Aci pensa proprio Zuleyha. Ciò accade quando la figlia di Sermin decide di sposareper mettere in atto il suo piano. Intanto, Abdülkadir è convinto chel’abbia abbandonato nel momento in cui aveva più bisogno, ovvero dopo aver ricevuto un proiettile da suo fratello Vahap,per i soldi di. In effetti,sposa Hasmet con l’intento di mettere le mani sul suo patrimonio, ma il suo piano non va in porto.anticipazioni,rinchiusa da: Sermin chiede aiuto a Zuleyha Leggi anche:...