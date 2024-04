Tenta il suicidio sul Monte Terminio | salvato dai Carabinieri

(Di lunedì 1 aprile 2024) Si allontana dalla sua casa a Scafati eilsul: 37ennedaiilsul. Si era allontanato sabato mattina, sembra con intenzioni suicide, dalla sua casa di Scafati e sarebbe probabilmente riuscito nel suo intento, senza l’intervento dei. Dopo ore di angoscia e ricerche, il 37enne è stato tratto in salvo. Cabina di regia dell’intervento la Centrale Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, allertata daidella Tenenza di Scafati dove i familiari, temendo il peggio, avevano segnalato l’allontanamento del convivente. In pochi minuti sono state elaborate le coordinate ...

