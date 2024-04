Tennis | Sinner numero 2 al mondo | “Ne sono felicissimo”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

"Essere n.2 ovviamente ha un gran significato per me, nema la cosa più importante è la qualità delle performance che ho espresso qui, specialmente di semifinale e in finale". Lo ha detto Jannikin conferenza stampa dopo la conquista del Masters 1000 di Miami e la scalata nel ranking Atp. "Non avrei mai pensato di trovarmi in questa posizione, è una sensazione bellissima. Se il primo gennaio mi avessero detto che avrei vissuto questo inizio di stagione, non lo avrei mai creduto. Mentirei se dicessi il contrario. La stagione è iniziata molto bene, è andata anche oltre le mie aspettative, ma vivo ogni torneo come una nuova opportunità e so che ho ancora molto da dimostrare. Ho la fortuna di lavorare con un gran team che mi supporta e mi sprona a fare sempre meglio.