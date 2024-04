Tennis | Sartori | “Sinner vive per diventare numero uno | al momento è di un altro livello”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Intervenuto ai microfoni di ‘Radio anch’io sport‘ su Rai Radio 1, Massimoha commentato la vittoria di Janniknel Miami Open 2024: “Il merito è tutto suo. Si è sempre fatto avanti quanto c’era da lavorare ed è riuscito a bruciare le tappe, diventando2 del mondo a 22 anni. La sua qualità principale è che ha il controllo su ciò che fa, non perde mai il filo neanche quando perde. Jannikperiluno e insegue quotidianamente quest’obiettivo“., che è stato il primo coach dell’altoatesino quando quest’ultimo era giovanissimo, ha poi parlato della concorrenza: “Alnessuno è in grado di tenere il suo passo, in termini di qualità del. In passato c’erano 5-6 giocatori in grado di ...

