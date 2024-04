(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma, 31 mar. (askanews) – Con la terzaconsecutiva Lucamette la firma sulla “Cup 2024”,ATP 125 (montepremi 148.625 euro) organizzato da Master Group Sport in collaborazione con ilClub, che si è concluso sulla terra rossa partenopea. In finale il 20enne pesarese di origini napoletane, n.96 del ranking e secondo favorito del seeding, ha battuto per 57 76(3) 62, al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza, il francese Pierre-Hugues Herbert, n.160 ATP (ma arrivato fino al n.36 nel 2019), fortissimo doppista con 23 titoli all’attivo tra cui ben 5 Slam (tutti vinti con il connazionale Mahut) ed ottava testa di serie. Grazie al sesto trofeoin carriera, su otto finali disputate, ...

Pierre-Hugues Herbert , francese classe 1991, e Luca Nardi , italiano classe 2003, hanno già vinto cinque tornei Challenger in carriera e questo per il vincitore sarà il primo sulla terra rossa. La ... (infobetting)

Tennis, Nardi vince in rimonta il Challenger di Napoli - Con la terza rimonta consecutiva Luca Nardi mette la firma sulla "Napoli Tennis Cup 2024", Challenger ATP 125 (montepremi 148.625 euro) organizzato ...sportmediaset.mediaset

Sinner ispira anche Nardi: il marchigiano nuovo numero 76 del mondo - Tennis - Dopo aver battuto Djokovic a Indian Wells, l'atleta pesarese vince il Challenger di Napoli e continua a scalare la classifica Più che una Pasqua di resurrezione o di sorprese, è stata una Pas ...youtvrs

Nardi, Pasqua speciale: vince Napoli e "vede" il Foro, sarà n.75 - "Una Pasqua speciale per me. Vincere questo torneo per me vuol dire tanto". E' felice e non potrebbe essere altrimenti Luca Nardi, campione al Challenger di Napoli, la città dove sono nati i suoi ...sport.tiscali