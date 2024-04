Tennis | Malaguti Fdi | ‘Sinner apre una nuova aurora’

(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma 1 apr. (Adnkronos) – ?Il nostro campione Jannik Sinner continua a regalare grandi soddisfazioni alitaliano. Dopo la seconda Coppa Davis della nostra storia, a 47 anni di distanza dalla prima, grazie alla vittoria nel master mille di Miami, Sinner raggiunge il secondo posto nella classifica mondiale, un risultato mai raggiunto prima nella storia delazzurro. Orgoglio italiano in uno sport che, a parte l?era Pietrangeli, e poi di Panatta, Barazzutti e Bertolucci, non ci aveva mai concesso grandi soddisfazioni. Ora Jannik, con altri ottimi atleti, ha aperto laaurora delitaliano?. Lo afferma il deputato di Fratelli d?Italia Mauro. L'articolo CalcioWeb.

Tennis. Cus Salvi in campo con giovanili e serie C - Il Cus Ferrara Salvi ha iniziato i campionati giovanili con successi per gli under 12 maschili e femminili, mentre gli under 14 maschili hanno subito delle sconfitte. Le squadre di serie C hanno otten ...msn