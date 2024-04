Tennis | Binaghi | “Sinner mattatore | è l’uomo da battere Ora deve rifiatare”

"Ci proveremo, ne abbiamo parlato anche col governo" FIRENZE - Dopo le Atp Finals , anche quelle di Coppa Davis in Italia. Ci crede Angelo Binaghi , presidente della Federazione italiana Tennis e ... (ilgiornaleditalia)

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi commenta l’ultimo periodo del Tennis italiano ai microfoni di Super Tennis : “Nei nostri 113 anni di storia non c’è mai stato un ... (sportface)

“Jannik Sinner è un campione per quello che fa in campo, ma soprattutto per quello che dice e trasmette fuori dal campo“. Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, intervenuto a “La Politica nel ... (sportface)