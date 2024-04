Tempo di guardare al futuro | investire nella formazione per il successo delle piccole e medie imprese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 aprile 2024) di Andrea Ricciardiello, direttore di Time Vision Le(PMI) rappresentano l’essenza stessa del tessuto economico italiano, incanalando l’innovazione e la creatività in prodotti e servizi che hanno reso il nostro paese rinomato in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante la loro importanza, molte PMI si trovano ad affrontare sfide significative nel competere su scala internazionale. Tra le principali ragioni di questa difficoltà spicca la mancanza di competenze specializzate nel loro personale. È giunto il momento di invertire questa tendenza, diale didei dipendenti come chiave per sbloccare il potenziale inespressonostre. Proprio di questo ...