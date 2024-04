Taranto | maxi rissa in strada tra 15 persone dopo la processione di Pasqua

(Di lunedì 1 aprile 2024) Pubblicato il 1 Aprile, 2024 Il video di una violentaavvenuta in unadiè stato diffuso sui social media. L’incidente è avvenuto proprio ieri, alla vigilia della, pocola conclusione delle processioni della Settimana Santa. Lo scontro, caratterizzato da una violenta sequela di colpi, ha coinvolto circa quindici individui che si sono scontrati in via Cesare Battisti, vicino all’incrocio con via Icco nel quartiere Tre Carrare. Durante la, alcuni passanti hanno lanciato l’allarme, mentre gli smartphone dei residenti sui balconi hanno ripreso l’incidente. Secondo quanto si è venuto a sapere, una persona ha subito ferite alla testa ed è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza del servizio di emergenza 118. Dalle riprese video, si può ...

