Tabellone Wta Charleston 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ilprincipale del WTA 500 di, in programma dal 1 al 7 aprile negli Stati Uniti. Jessica Pegula è la prima testa di serie del torneo nordamericano, seguita da Ons Jabeur. Per la tunisina, dopo un bye all’esordio, subito una sfida complessa contro la vincente di Badosa-Collins. Al via anche la nostra Elisabetta Cocciaretto, che da San Luis Potosi si trasferirà in South Carolina: all’esordio avrà la romena Bogdan. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIWTAPRIMO TURNO (1) Pegula bye Cornet vs Anisimova Linette b. Martic 6-3 6-4 (13) Yastremska bye (12) Azarenka byeCocciaretto vs Bogdan Townsend vs Kenin (6) Alexandrova bye (4) Kasatkina bye Krueger vs (Q) Lee (WC) Wozniacki vs (Q) Kessler (15) Kalinina bye (10) Navarro bye Rus vs (Q) Volynets Cristian vs (Q) ...