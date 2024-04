Tabellone Wta 250 Bogotà 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ildel Wta 250 di. Il tennis femminile si sposta sulla terra rossa colombiana. Sono stati sorteggiati glidel main draw con due italiane presenti, Sara Errani e Lucrezia Stefanini. La favorita del torneo dovrebbe essere Bouzkova, testa di serie numero 1, ma occhio alle tedesche Siegemund (7) e Maria (2) e alle spagnole Sorribes Tormo (3) e Bucsa (4), che su terra possono dare filo da torcere alla ceca numero 1 del seeding. Ecco ilcompleto conaggiornati in tempo reale. MONTEPREMI COPERTURA TVWTA 250 BOGOTAPRIMO TURNO (1) Bouzkova vs Marino Zidansek vs Baptiste (WC) Monroy vs Jones (7) Siegemund vs (Q) Shymanovich (4) Bucsa vs (Q) You Niemeier vs (Q) Brancaccio Zarazua b. (WC) ...