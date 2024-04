Era accusato di violenza sessuale di gruppo . Luca Gaspari, giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Pistoia, ha Condanna to a cinque anni e quattro mesi Giovanni Magrini, 31 anni, al ... (lanazione)

Napoli , 26 marzo 2024 – Due mesi di ricerche ed è stato scoperto e arrestato un 46enne napoletano che deve scontare la condanna definitiva per violenza sessuale di gruppo . L’uomo del rione ... (quotidiano)

Stupro di gruppo, ragazzina di 13 anni muore dopo 20 giorni di agonia: tre sospettati, li aveva conosciuti sui social - Shanon, questo il nome della ragazzina, era stata ricoverata lo scorso 6 marzo in condizioni gravissime ed è morta il 27 marzo, dopo diversi giorni di coma Vittima di uno Stupro di gruppo, muore a 13 ...leggo

Blitz alla mostra di Artemisia, scattano le denunce:“Sono eco-vandali” - Sono stati denunciati per danneggiamento delle opere artistiche, in base alla legge appena entrata in vigore ribattezzata dal governo “anti eco-vandali”. Perché dopo il blitz di tre attivisti della si ...genova.repubblica

Genova, blitz del movimento Bruciamo tutto alla mostra su Artemisia, "diciamo no allo show dello Stupro" - Un blitz in piena regola alla mostra di Artemisia Gentileschi a Palazzo Ducale, con vernice rossa e teli neri a coprire i quadri di Agostino Tassi, colui che stuprò la pittrice. Lo ha effettuato quest ...informazione