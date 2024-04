Straordinario Sinner Ecco perché piace così tanto agli italiani

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 aprile 2024)è bravo.è bello.è buono.gioca a calcio con un bambino.gli batte le mani quando prende goal.palleggia col tennista in sedia a rotelle.si mette in sedia a rotelle anche lui.gira il mondo di trionfo in trionfo.vince ma non esagera.vince e dopo si scusa.ai festeggiamenti preferisce una cena leggera.è frugale.è un testimonial autorevole.parla inglese.ha caratura internazionale.ispira fiducia.a dodici anni aveva già le idee chiare.è umile. ...