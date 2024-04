Storia divertente | Un uomo e una donna stanno cenando in un ristorante

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 1 aprile 2024) Leggere unadi tanto in tanto ha diversi benefici per il nostro benessere mentale ed emotivo. Per esempio, sapevate che l’umorismo è un ottimo antistress? Quando si ride, il cervello rilascia endorfine, che sono un naturale sollevatore dell’umore. Questo può contribuire a ridurre lo stress e l’ansia, facendovi sentire più rilassati. Le storie divertenti offrono una pausa mentale dai pensieri negativi o preoccupanti. Permettono di spostare temporaneamente l’attenzione dai fattori di stress e dalle preoccupazioni. ShutterstockCondividere storie divertenti con gli altri può diffondere gioia e creare un’atmosfera positiva su piattaforme di social media come Facebook. È un ottimo modo per creare un senso di comunità e condividere le risate con amici e familiari. Inoltre, c’è un piccolo bonus per voi se scorrete fino in fondo ...