Stop SW | si torna alle vecchie regole

(Di lunedì 1 aprile 2024) 17.35 Smart working si cambia: a partire da oggi finisce quello garantito dprocedure semplificate attivate durante il Covid per chi era affetto da alcune patologie e sarà possibile soltanto affidarsi agli accordi individuali tra azienda e lavoratori. Scade contestualmente la proroga dello smart working nel privato per i genitori di minori under 14. In questo scenario siquindi al modello stabilito nel 2017. Il Covid aveva comportato un utilizzo massivo.