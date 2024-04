Stop allo smart working semplificato | si torna alle regole pre-Covid Cosa cambia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dal primo aprile 2024 per lavorare inbisognerà stipulare, o aver stipulato, un accordo individuale tra lavoratore e azienda. E questo varrà per tutte le categorie di lavoratori. Il 31 marzo, infatti, sono scadute le deroghe previste durante ilper i fragili e per i genitori di figli under 14 e che, attraverso varie proroghe, finora avevano consentito a queste categorie di chiedere loattraverso la procedura semplificata. Un fenomeno sempre più significativo e che hato le abitudini di molti italiani. Nel 2023 i lavoratori da remoto nel nostro Paese si assestano a 3,585 milioni, in leggera crescita rispetto ai 3,570 milioni del 2022, ma ben il 541% in più rispetto al pre-. Nel 2024 si stima saranno 3,65 milioni gli ...