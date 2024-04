Stop alla produzione di Smart Fortwo | ecco perché

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 1 aprile 2024) «Come previsto, ladegli attuali modelli a due postiEQcoupé e cabrio» termina «entro la fine di marzo 2024" : confermando informazioni in circolazione da tempo, una portavoce della Mercedes-Benz AG ha dichiarato che l’auto, la due posti preferita dagli italiani delle grandi città e in particolar modo dai romani che in questi anni hanno imparato a posteggiarla ovunque...