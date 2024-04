STASERA TUTTO È POSSIBILE | DE MARTINO | NOVITÀ NEL CAST FISSO E UNA SPECIALE D’URSO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 1 aprile 2024) A Pasquetta torna “”. Da lunedì 1 aprile, dalle 21.00 per la pausa festiva di Tg2 Post, Stefano Deconduce la nuova edizione del comedy show. ILNeldel programma, giunto alla decima edizione, quest’anno, ci saranno quattro “moschettieri” al fianco di De. Ai confermati Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, si aggiungeranno Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. Confermato anche Vincenzo De Lucia, con le sue ormai iconiche imitazioni. L’Auditorium Rai di Napoli tornerà a ospitare, per otto settimane, vecchi e nuovi amici del programma: comici, attori, personaggi dello spettacolo, pronti a mettersi gioco con le varie prove. GLI OSPITI Ospiti del primo appuntamento, a tema “Dieci!”, proprio come le ...