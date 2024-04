Stasera tutto è possibile 2024 | ospiti puntata 1° aprile

(Di lunedì 1 aprile 2024)neltaglia un importante traguardo: il programma di Raidue è infatti giunto alla decima edizione, che parte lunedì 1°. Alla conduzione ritroviamo Stefano De Martino, padrone di casa del programma dalla quinta edizione (le prime quattro sono state condotte da Amadeus). Il programma è basato sul format creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights,è un programma scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Luciano Federico, Paolo Mariconda, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli e Francesco Velonà. Regia di Sergio Colabona....

A Pasquetta torna “ STASERA TUTTO è POSSIBILE ”. Da lunedì 1 aprile, dalle 21.00 per la pausa festiva di Tg2 Post, Stefano De MARTINO conduce la nuova edizione del comedy show. IL CAST FISSO Nel CAST ... (bubinoblog)

Nel programma, giunto alla decima edizione, i personaggi del mondo dello spettacolo si metteranno alla prova in divertenti sfide - Stasera tutto è possibile 2024: su Rai 2 Stefano De Martino torna con il suo varietà. Anticipazioni e ospiti della prima puntata oggi, lunedì 1 aprile.gazzetta

Inter, numeri da record: la squadra di Inzaghi sempre in gol. Miglior difesa in Europa - L'Inter spera di riprendere la marcia trionfale interrottasi nell'ultima gara con il Napoli, Stasera a San Siro arriva l'Empoli e la squadra di Inzaghi vuole mantenere le distanze dal Milan. I ...fcinter1908

Stasera in tv, film e programmi di lunedì 1 aprile: Volami via e Terra Amara - I film di Stasera in tv, i programmi e le serie di oggi. Stasera tutto è possibile (Rai 2), Presa diretta (Rai 3) e Quarta Repubblica (Rete 4) ...corriere