Sport in tv lunedì 1 aprile | programma e orari di tutti gli eventi

(Di lunedì 1 aprile 2024) La giornata di oggi,, sarà ricca diivi. In campo la Serie A, con le ultime cinque partite della 30ª giornata. Roma in trasferta a Lecce alle 18.00 e Inter che ospita l'Empoli alle 20.45. Dieci match di Serie B, con ben sette incontri dalle 15.00. Il Parma se la vedrà con il Catanzaro e il Venezia con la Reggiana. Como contro il Sudtirol e Palermo in trasferta a Pisa. C'è anche la Liga, con il posticipo della 30ª giornata. Alle 21.00 l'Atletico Madrid fa visita al Villarreal. Inizieranno anche i tre tornei 250 di Marrakech (terra), Estoril (terra) e Houston (cemento) con Berrettini, Cobolli e Sonego in Marocco e Musetti in Portogallo.