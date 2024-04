Spagna | Rayo Majadahonda condanna l’episodio di razzismo contro il proprio

E' durata neppure sei mesi l'avventura di Cristian Totti alla Primavera del Frosinone : ora il figlio di Francesco giocherà in Spagna (golssip)

Madrid, 25 gennaio 2025 – Novità in casa Totti: il neo maggiorenne Cristian, primogenito del Pupone e di Ilary Blasi, ha lasciato la Privamera del Frosinone, ed è volato in Spagna: giocherà con la ... (sport.quotidiano)