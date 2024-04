Sono quasi 660 000 le imprese dei migranti in Italia +2%

Un`as senza pesante, per il momento di forma che il diretto interessato stava attraversando - 3 reti e 9 assist da gennaio ad oggi tra club e... (calciomercato)

I DATI INPS . In Bergamasca gli assegni erogati a favore degli ex dipendenti privati sono 372.633. La Cisl: «Si deve rivedere l’adeguamento in base al costo della vita». (ecodibergamo)