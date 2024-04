Sono il Numero Quattro | Alfred Gough e Miles Millar scriveranno il reboot

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 1 aprile 2024) I creatori di Smallville,, stanno realizzando undiilinsieme al produttore Neal Moritz. Parlando della stagione 2 di Fright Krewe, l'autore James Frey conferma che gli sceneggiatori diil, stanno realizzando undel film insieme al produttore Neal Moritz.ilè stato pubblicato nel 2010 come romanzo per giovani adulti da Pittacus Lore, lo pseudonimo di James Frey e Jobie Hughes. Nel 2011 ne è seguito un adattamento per il grande schermo, ma ...