Smart working | stop a quello agevolato | cosa cambia dal 1° aprile 2024

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 1 aprile 2024) A partire dal 1°termina lo. Quel tipo di misura era stata introdotta durante il Covid e permetteva di lavorare da casa ai dipendenti del settore privato, che rientravano in due categorie: “fragili” o con figli minori di 14 anni. Nel loro caso non era necessario ottenere l’ok da parte dell’azienda, oltre a non avere il rischio di andare incontro a demansionamenti o riduzioni dello stipendio. Pur essendo da tempo concluse le norme restrittive che erano state introdotte nel pieno della pandemia, erano in tanti ad avere mantenuto le abitudini apprese in quel periodo e a continuare ad avvantaggiarsene. Solo nel 2023, infatti, sono stati 3,585 i milioni di lavoratori che hanno scelto di lavorare da remoto, in leggera crescita rispetto ai 3,570 milioni del 2022, ma ben il ...