Smart working | si cambia | ritorno alle vecchie regole Anche per lavoratori fragili e genitori di under 14

Il governo italiano annuncia la Fine dello Smart Working Semplificato , ma quali saranno le conseguenze per i lavoratori e le aziende? Nel panorama lavorativo contemporaneo, lo Smart ... (notizie)

E’ stata la novità positiva, forse l’unica, introdotta con la pandemia da Covid 19. Da ieri, o meglio da oggi visto il 1° aprile di Pasquetta, lo Smart working per milioni di italiani diventa un ... (thesocialpost)

Smart working semplificato al capolinea. Dall'1 aprile stop anche per genitori di under 14 e fragili - L'emergenza COVID è finita e lo Smart working non è più una necessità, diventa un'eccezione. Ufficialmente dal primo aprile 2024, ma effettivamente da domani con la fine delle festività pasquali nel ...tg.la7

Smart working, sono scadute le agevolazioni per il lavoro da remoto - Attualità Le agevolazioni per alcune categorie erano state introdotte nel settore privato durante la pandemia. Il lavoro da remoto però è fondamentale, soprattutto per i pendolari: il focus nella nost ...laprovinciadicomo

Finisce lo Smart working semplificato: lavorare da casa da oggi sarà più complicato - A partire da oggi intanto finisce lo Smart working garantito dalle procedure semplificate attivate durante il Covid (ad esempio per alcune patologie) e sarà possibile soltanto affidarsi agli accordi ...ilsecoloxix