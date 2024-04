Smart working | da oggi cambia tutto cambia tutto Ecco le nuove regole

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 aprile 2024) E’ stata la novità positiva, forse l’unica, introdotta con la pandemia da Covid 19. Da ieri, o meglio davisto il 1° aprile di Pasquetta, loper milioni di italiani diventa un (piacevole?) ricordo. Secondo l’Osservatorio sulla materia del Politecnico di Milano nel 2023 sono stati oltre 3,5 milioni i lavoratori da remoto in Italia, in crescita rispetto al 2022 e in aumento del 541% rispetto alla fase pre-Covid. Un incremento registrato sopratnelle grandi aziende, dove quasi un lavoratore su due lavora “agilmente” almeno un giorno alla settimana. Da ieri sono quindi finite le proroghe che regolavano il lavoro agile nel nostro Paese, secondo il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 che faceva fronte all’emergenza da Covid prevedendo il diritto allo...