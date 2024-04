Smart | vicina la fine della produzione delle ForTwo | caccia all’usato con prezzi alle stelle

(Di lunedì 1 aprile 2024) La macchina a due posti più famosa dell’Occidente, la, si sta avndo all’addio conclusivo. Da aprile la due posti entrerà fuorie non sarà quindi più possibile fare nuovi ordini nelle concessionarie. Un’automobile compatta, nata con una lunghezza di due metri e mezzo poi passata a 2,7 metri per i due modelli L'articolo proviene da Il Difforme.

Anche l’ultima proroga sullo Smart Working facilitato, per lavoratori delle aziende considerati fragili e genitori di figli sotto i 14 anni, è arrivata al termine. Dopo la fine della flessibilità ... (quifinanza)

Smart working, cosa cambia Da oggi addio alle procedure semplificate, le nuove regole - Smart working si cambia: a partire da oggi finisce quello garantito dalle procedure semplificate attivate durante il Covid per chi era affetto, ad esempio, da alcune patologie e sarà possibile ...ilgazzettino

Smart working, da oggi stop al semplificato: le nuove (vecchie) regole. Chi ha la priorità negli accordi individuali - Fine dello Smart working semplificato. Oggi, 1 aprile, è il giorno di scadenza delle procedure adottate nel periodo dell'emergenza Covid che hanno consentito ai lavoratori di ...leggo

Smart working addio nel settore privato, da oggi stop anche per genitori di under 14 e fragili - Gli psicologi: “Serve un accompagnamento in questa fase, le aziende aiutino chi rientra dopo Smartworking lungo” ...rainews