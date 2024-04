Sky Sport Tennis ? ATP 250 Estoril | Marrakech | Houston WTA 500 Charleston | WTA 250 Bogotà

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 1 aprile 2024) Prosegue la grande stagione delsu Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 1° a domenica 7 aprile: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.In ambito maschile, tre italiani impegnati nell’ATP 250 di(terra): Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Testa di serie numero 1 il serbo Laslo Djere. Lorenzo Musetti, invece, sarà al via dell’ATP 250 dell’(terra), che vedrà in tabellone il polacco Hubert Hurcacz e il norvegese Casper Ruud. Nell’ATP 250 di(terra) le prime due teste di serie saranno gli statunitensi Ben Shelton e Frances Tiafoe, in tabellone anche l’azzurro Luciano Darderi.Anche in ambito femminile si apre la stagione della terra rossa. Il torneo più interessante è il WTA 500 di ...