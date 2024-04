Sister Act 3 si avvicina alla realtà con il recente aggiornamento di Whoopi Goldberg

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 1 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Nel mezzo dell’attesa ansiosa da parte dei fan,ha finalmente fornito unentusiasmante sul tanto atteso sequel, “Act 3”. In un’intervistacon PEOPLE Magazine,ha condiviso che il progetto, in lavorazione dal 2020, è ancora pieno di vita e in costante sviluppo.Rivela Novità Esaltanti su “Act 3”, non solo protagonista ma anche profondamente coinvolta dietro le quinte, ha rivelato che la sceneggiatura è attualmente in fase di perfezionamento. “È ancora in arrivo! Si sta diffondendo”, ha assicurato ai fan durante l’evento Garden of Laughs al Madison ...