“Sinner vive per diventare il numero 1 del mondo | ogni giorno cerca questo traguardo e a breve ci riuscirà” | parla il primo allenatore

(Di lunedì 1 aprile 2024) “Jannikper andare al1 del, continuaree aavrà la possibilità di farlo”. Are è Massimo Sartori, ildi Janniknella sua adolescenza e sostanzialmente il suo scopritore. “È un momento in cui non ci sono avversari che lo possono contrastare – dice in un’intervista a Radio Anch’io Sport dopo la vittoria del tennista altoatesino al Masters 1000 di Miami – Se prima c’erano 5-6 giocatori come Djokovic, Federer, Nadal, Murray, Del Potro, Wawrinka, Ferrer che potevano contrastarsi tra di loro, inmomento Jannik ha una superiorità su tutti. Alcaraz gioca molto ...

(Adnkronos) – "È tutto merito di Jannik e di quello che è riuscito a fare in questa giovane età. È un ragazzo che ha fatto sempre quello che c'era da fare, non si è mai tirato indietro. Ha bruciato ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – "È tutto merito di Jannik e di quello che è riuscito a fare in questa giovane età. È un ragazzo che ha fatto sempre quello che c'era da fare, non si è mai tirato indietro. Ha bruciato ... (webmagazine24)

Sinner al numero 2, 'Se me lo avessero detto a gennaio...' - "Essere numero 2 ovviamente ha un gran significato per me, ne sono felicissimo - ha dichiarato Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria nel Miami Open - Ma l'aspetto più importante è la qua ...ansa

Tutti pazzi per Sinner. Meloni: "Che emozione". Il primo allenatore: "vive per diventare numero 1" - "Abbiamo un mattatore che si chiama Jannik Sinner. Sta battendo tutti i record, che non avevamo nemmeno sognato perché non pensavamo che sarebbe potuto succedere. Ma sta accadendo, e con una fretta ch ...informazione

Sinner, il primo allenatore: "vive per diventare numero uno al mondo: lo sarà a breve" - "Ha bruciato un po' le tappe, è arrivato a 22 anni con un tennis davvero di alto livello" "È tutto merito di Jannik e di quello che è riuscito a fare in questa giovane età. È un ragazzo che ha fatto s ...adnkronos