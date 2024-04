Sinner va all’assalto di Djokovic | già a Parigi può diventare numero 1 al mondo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 aprile 2024) La vittoria a Miami contro Dimitrov, battuto in poco più di un’ora di gioco in finale, ha portatoal secondo posto della classifica Atp. Il campione azzurro sembra inarrestabile, per cui c’è curiosità per scoprire quando potrebbe raggiungere la vetta del tennis mondiale, scavalcando anche. Dopo aver superato Alcaraz, la corsa al serbo è ufficialmente partita. E i tempi di un nuovo e definitivo sorpasso potrebbero essere piuttosto brevi. Inizia la stagione della terra rossa.al momento ha un vantaggio di poco più di 1000 punti sull’altoatesino. Il bello però deve ancora venire.sul rosso infatti difenderà soltanto 585 punti, contro i 2.315 di, i 2.265 di Alcaraz e i 1.280 di Medvedev. Non è irrealistico pensare, visto il rendimento degli ultimi mesi, che il ...