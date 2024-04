Sinner trionfa a Miami e diventa il numero 2 al mondo dietro al serbo Djokovic

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 aprile 2024) Jannikoggi è secondo solo a Novak. A un tennista italiano non era mai capitato di occupare il secondo posto nel ranking Atp, ma il giovane altoatesino sta facendo accadere ciò che finora non era mai accaduto. Superare Carlos Alcaraz è stato possibile grazie alla vittoria sul bulgaro Grigor Dimitrov nella finale del Masters 1000 didi ieri sera: poco più di un'ora sul cemento del campo installato all'interno dello stadio dei Dolphins della Nfl per finire con un fulminante 6-3 6-1. Una vittoria da manuale che, con la solita disciplina, ha celebrato come sempre pensando al prossimo passo da compiere. "Non sono un ragazzo da grandi festeggiamenti, mi basta fare una cena tranquilla con il mio team", ha detto in serata: "E' stata una settimana speciale e ne sono contento ma domani si ...