Sinner numero due al mondo | “Ma adesso penso al Roland Garros”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 1 aprile 2024) Jannikha vinto il torneo Atp 1000 di Miami battendo in finale il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3 6-1. Con questo successo il 22enne altoatesino è balzato al secondo posto in classifica mondiale 2024 per la prima volta. Ha scavalcato lo spagnolo Carlos Alcaraz e il suo attuale posizionamento sembra destinato a restare tale, o speriamo migliore, per molto tempo. Nessun tennista italiano, peraltro, ha mai raggiunto una posizione del genere nel ranking internazionale. Queste le parole diin conferenza stampa. “Essere ildue alovviamente ha un gran significato per me, ne sono felicissimo” ha affermato Jannik. “Ma la cosa più importante è la qualità delle performance che ho espresso qui, specialmente in semifinale e in finale. Non avrei mai pensato di trovarmi in questa posizione, è una ...