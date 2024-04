Sinner numero 1 del mondo? I numeri e il calendario | la corsa di Jannik

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 aprile 2024) Pubblicato il 1 Aprile, 2024 (Adnkronos) –è il nuovo2 dele ora va all'assalto della terra rossa. L'azzurro archivia la prima fase trionfale della stagione 2024: tre titoli – Australian Open, Rotterdam e Miami – con la scalata nel ranking fino alla piazza d'onore alle spalle del serbo Novak Djokovic. Il 22enne altoatesino chiude il primo trimestre dell'anno con un curriculum quasi perfetto: 22 vittorie e 1 sconfitta, incassata in semifinale a Indian Wells contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. L'azzurro è il re del prize money 2024 sinora. Dall'inizio della stagione, successo dopo successo, ha incassato 3,96 milioni di dollari. Nessuno ha guadagnato come lui. Anche i premi complessivi conquistati in carriera hanno raggiunto una cifra considerevole, oltre 21 milioni di dollari. Adesso, si ...