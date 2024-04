Sinner numero 1 del mondo? I numeri e il calendario | la corsa di Jannik

L'azzurro all'assalto della prima posizione in classifica. Il sorpasso su Djokovic potrebbe avvenire dopo il Roland Garros, dove il serbo deve difendere 2mila punti (ilgiornale)

Ranking Atp: Sinner mette nel mirino Djokovic, otto azzurri in top100 (rientra Fognini) - Sinner guida la nutrita truppa azzurra tra i primi 100 della classifica, sono otto giocatori in tutto. Dietro l'altoatesino ci sono Lorenzo Musetti (numero 24), Matteo Arnaldi (numero 35, suo best ...eurosport

La stampa estera celebra Sinner: “Il vento italiano soffia troppo forte” - In tutto il mondo è sempre più Sinner-Mania. Il fuoriclasse italiano ha stregato ancora una volta la stampa estera dopo la grande vittoria al Masters 1000 di Miami, dove ha sconfitto il bulgaro Grigor ...oasport

Jannik Sinner, Adriano Panatta senza freni: “Alieni a San Candido” - Jannik Sinner è sulla bocca di tutti dopo il dominante avvio di 2024 che gli ha permesso di diventare il tennista numero due al mondo. Dopo gli Australian Open, l’Azzurro ha vinto a Rotterdam e a Miam ...sportal