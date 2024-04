Sinner nettamente primo nella classifica ATP Race | distacchi ampi nella corsa alle Finals di Torino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Siamo al 1° aprile e Jannikè praticamente già certo di partecipareprossime ATPdi. Un inizio di stagione travolgente quello del giocatore altoatesino, che ha già messo in bacheca tre titoli tra l’Australian Open, Rotterdam e Miami ed èamente il numero 1 delladel 2024. Secondo infatti quanto dice laha 3900 punti, ben 1350 in più di Daniil Medvedev che occupa la seconda posizione a 2550 e più di 2000 in più di Alexander Zverev che è terzo a 1835, mentre Alcaraz è quarto a 1700. Per non parlare della differenza con Novak Djokovic di quasi 3000 punti (3900 contro 910). Una superiorità pazzesca in questi primi tre mesi. Ricordiamo che laè una...