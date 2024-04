Sinner | il primo allenatore | “Vive per diventare numero uno al mondo | lo sarà a breve”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 1 aprile 2024) (Adnkronos) – “È tutto merito di Jannik e di quello che è riuscito a fare in questa giovane età. È un ragazzo che ha fatto sempre quello che c’era da fare, non si è mai tirato indietro. Ha bruciato un po’ le tappe, è arrivato a 22 anni con un tennis davvero di alto livello. Più che meriti di altri, credo siano meriti suoi”. Così Massimo Sartori, scopritore ein età adolescenziale di Jannik, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sul momento magico dell’altoatesino, ieri vincitore del Masters 1000 di Miami e da oggi2 del. “Lui ha sempre pensato in questa maniera, la sua capacità più grande è controllare quello che faceva – sottolinea -. In questo torneo ha dimostrato di essere forte, a un livello superiore. La partita con Griekspoor è stata difficile, ma ...