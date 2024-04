Sinner | il primo allenatore | “Vive per diventare numero uno al mondo | lo sarà a breve”

(Di lunedì 1 aprile 2024) (Adnkronos) – "È tutto merito di Jannik e di quello che è riuscito a fare in questa giovane età. È un ragazzo che ha fatto sempre quello che c'era da fare, non si è mai tirato indietro. Ha bruciato un po' le tappe, è arrivato a 22 anni con un tennis davvero di alto livello. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – "È tutto merito di Jannik e di quello che è riuscito a fare in questa giovane età. È un ragazzo che ha fatto sempre quello che c'era da fare, non si è mai tirato indietro. Ha bruciato ... (periodicodaily)

Jannik Sinner fa la storia! Con la vittoria a Miami contro il bulgaro Grigor Dimitrov per due set (6-3 , 6-1) , l'altoatesino ha conquistato il secondo Masters 1000 in stagione giocato sul cemento ... (ilgiornaleditalia)

Record di Ascolti Sky per Finale Masters 1000 Miami tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov - Sinner cerca il suo primo successo a Miami, il terzo della stagione dopo Melbourne e Rotterdam: all'Hard Rock Stadium l'azzurro sfida il bulgaro Dimitrov, n. 12 del mondo. In caso di vittoria sarà ...digital-news

Sinner al numero 2, "se me lo avessero detto a gennaio..." - "Essere numero 2 ovviamente ha un gran significato per me, ne sono felicissimo - ha dichiarato Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria nel Miami Open - Ma l'aspetto più importante è la qua ...ansa

Jannik Sinner trionfa a Miami: conquista il Masters 1000 ed è il primo italiano n°2 al mondo - L'altoatesino domina la finale con un netto 6-3, 6-1, completando il sorpasso ad Alcaraz nel ranking ATP e diventando il nuovo numero 2 al mondo.laprovinciadivarese