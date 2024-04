Sinner è “Paperone” grazie alle vittorie | quanti milioni ha già guadagnato ad appena 22 anni

(Di lunedì 1 aprile 2024) Lehanno fatto schizzare Jnella classifica mondiale, ma fanno bene anche al conto in banca. Il campione altoatesino sta portando a casa ricchi premi per i successi nei vari tornei che sta disputando, spesso alzando il trofeo. Nel solo 2024 ha giàoltre 4di dollari, cioè più di quanto ha intascato in tutto il 2021 e il 2022 cioè prima che spiccasse il volo iniziando a ottenere risultati importanti, strettamente legati ai premi dei vari tornei. Soldi che si aggiungono agli 8,3di dollari del 2023 e che portano il totale alla stratosferica cifra di 21di dollari dall’inizio della sua carriera. Si sta parlando dei soli introiti derivanti dai trofei, senza considerare i contratti con gli sponsor. Nike ha blindato il ...

