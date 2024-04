Sinner è il numero 2 al mondo | un momento storico per il nostro tennis

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 1 aprile 2024) La notizia è diventata ufficiale il 1° aprile ma non è uno scherzo. Jannikè il nuovo2 alnel ranking ATP. Unper ilitaliano, grazie alla vittoria nel Masters 1000 di Miami sul bulgaro Dimitrov, superato in due set (6-3, 6-1) in un'ora e dodici minuti di gioco, soltanto tre minuti in più di quelli che gli erano bastati per demolire Medvedev in semifinale. Il nuovo2 e il primo posto non è impossibile... I conti erano molto chiari fin dall'inizio del torneo: per superare Alcaraz al secondo posto nel ranking,avrebbe dovuto fare una sola cosa: vincere il torneo. Detto, fatto. Perché anche se lo spagnolo è stato eliminato ai quarti di finale (proprio da Dimitrov), per scavalcarlo l'italiano ...