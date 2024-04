Sinner e il momento d’oro | Sartori | “Non c’è nessuno che può batterlo | è un atleta sicuro”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma, 1 aprile 2024 – “È tutto merito di Jannik e di quello che è riuscito a fare in questa giovane età. È un ragazzo che ha fatto sempre quello che c’era da fare, non si è mai tirato indietro. Ha bruciato un po’ le tappe, è arrivato a 22 anni con un tennis davvero di alto livello. Più che meriti di altri, credo siano meriti suoi”. Così Massimo, scopritore e primo allenatore in età adolescenziale di Jannik, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sulmagico dell’altoatesino, ieri vincitore del Masters 1000 di Miami (leggi qui) e da oggi numero 2 del mondo. “Lui ha sempre pensato in questa maniera, la sua capacità più grande è controllare quello che faceva – sottolinea -. In questo torneo ha dimostrato di essere forte, a un livello superiore. La partita con Griekspoor è stata difficile, ma in tutto il torneo ...