Sinner da sogno | inarrestabile | trionfa a Miami e diventa il numero 2 del mondo Abodi | un esempio italiano video

(Di lunedì 1 aprile 2024)da, implacabile, imperioso, il giovane tennista altoatesino vince l’Atp Masters 1000 diil2 del. L’azzurro, 22 anni, ieri sera in una finale dominata ancora una volta dalla tenacia e dal talento ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3, 6-1 conquistato il terzo titolo dell’anno – dopo Australian Open e Atp di Rotterdam –. Il tredicesimo di una carriera fulminante e, al testo stesso, costruita con l’impegno. La dedizione. E la caparbietà di un campione che ieri sera all’Hard Rock Café Stadium dinon ha dato scampo all’avversario.Di più: non gli ha dato spazio, perché non c’è stata storia nell’atto finale con ...