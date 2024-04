Sinner | assalto al fortino | dieci anni di fuoco

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 1 aprile 2024), c’è qualcuno che sta preparando un piano per mettere in difficoltà l’azzurro. Ma lui per primo non è tanto convinto di farcela… La storia di Jè bella perché è emblematica di come passo dopo passo, giorno dopo giorno, un ragazzo mingherlino e dai ricci ribelli possa trasformarsi in un campione. In un atleta talmente forte che al solo sentirlo nominare i suoi avversari tremano. J(LaPresse) – ilveggente.itHa asfaltato così tanti rivali, nel corso dell’ultimo anno, che sono in tanti, adesso, ad avere paura di lui. A tenere le dita incrociate durante i sorteggi, nella speranza che la dea bendata voglia risparmiarli ed evitare loro un nuovo incrocio con l’eroe del momento. Ma sanno bene, tutti loro, che l’altoatesino farà cose da pazzi, indipendentemente da chi si troverà ...