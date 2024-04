Sindrome dell’Avana | un’indagine sfida gli 007 Dietro c’è Mosca

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 aprile 2024) Perché la comunità d’intelligence americana non è arrivata dove sono arrivati The Insider, il programma televisivo “60 Minutes” di CBS News e il settimanale tedesco Der Spiegel? È l’interrogativo che si pongono molti da ieri sera. Tra questi c’è anche Marc Polymeropolous, ex operativo della Cia e una delle prime e più importanti vittime della cosiddetta. Dall’inchiesta è emerso come la misteriosa condizione che ha afflitto diplomatici e funzionari dell’intelligence statunitensi in tutto il mondo potrebbe essere causata da “armamenti acustici” specifici in dotazione all’unità di sabotaggio dell’intelligence militare russa, il Gru. Soltanto l’anno scorso l’intelligence statunitense, al termine di, aveva rilevato che era “molto improbabile” che un Paese straniero fosse responsabile del disturbo sanitario, ...