Simone aggredito a Scampia perché gay | “Sputi e cicche spente addosso”

(Di lunedì 1 aprile 2024) A una settimana dalla coppia gay aggredita in centro a Firenze e dal ragazzino di Pontedera cacciato di casaomosessuale, un altro membro della comunità LGBTQ ha rivelato di essere stato vittima di un’aggressione.stava uscendo da un supermercato dove si era recato per acquistare delle uova di Pasqua, quando dei coetanei in sella ad uno scooter l’hanno fermato, insultato e poi. I due omofobi gli hanno addirittura spento delle sigarettee si sono fermati solo quando il 23enne ha minacciato di filmarli. “Sono arrabbiato. Li denuncio. Ero appena uscito dal Conad per comprare un uovo di Pasqua. Due ragazzi in sella ad uno scooter mi hanno avvicinato. Ho vissuto 20 minuti di puro terrore. Prima gli insulti, mi hanno chiamato ‘ricch*ò’e altre cose. – ha raccontatoa ...