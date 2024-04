Simona Tagli rivela | “Ho fatto voto di castità per non perdere l’affidamento di mia figlia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Reduce dall’esperienza del “Grande Fratello”, dove ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità e simpatia,si confessa a “Verissimo” con Silvia Toffanin. La showgirl milaneseil momento più difficile della sua vita: la bata legale perdi sua, avuta dal precedente matrimonio. “Ho rischiato didi miaa causa di un impianto accusatorio spregiudicato e un pregiudizio giuridico: in quanto donna di spettacolo, è stata messa in dubbio la mia capacità genitoriale”, raccontacon voce commossa. Per affrontare la dura situazione, la showgirl ha dovuto prendere decisioni drastiche: “Ho dovuto mettere dei paletti ben precisi alla mia vita”. Ha ...