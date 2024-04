Simic | 'Milan? Non ci credevo Esordio da pelle d'oca | sarò sempre grato a Pioli e Abate'

Jan-Carlo Simic , difensore centrale del Milan , è sceso in campo con la sua Serbia . Ampio minutaggio per il classe 2005 (pianetamilan)

all’Europeo Under 19 sono scesi in campo tre giocatori del Milan: Bartesaghi e Zeroli hanno vinto con l’Italia, Sconfitta la Serbia di Simic Diversi giocatori del Milan sono impegnati in giro per il ... (dailymilan)