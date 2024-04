Si sente male allo stadio | si ferma Spezia-Ascoli | massaggio cardiaco sugli spalti Poi la dedica al tifoso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 aprile 2024) Per quasi mezz’ora non si è giocato inin serie B, dopo che unligure ha avuto un malore. L’arbitro Sozza hato il gioco quando ormai alla fine della partita manca solo un minuto per il 90?.Alberto Picco i giocatori sono rimasti in apprensione e con loro i tifosi che hanno seguito le operazioni di soccorso. All’uomo che si è sentitoè stato applicato ungrazie a cui è stato stabilizzato. A quel punto, quando ormai erano le 17.15,è arrivata la barella e l’uomo è stato portato via in ambulanza per accertamenti. Loa partita conclusa ha ...